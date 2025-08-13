Edizione n° 5792

Home // Manfredonia // Manfredonia, il Comune toglie i fuochi dal Castello: “Prima il bene comune”

FESTA Manfredonia, il Comune toglie i fuochi dal Castello: “Prima il bene comune”

Spiagge aperte e commercianti al lavoro anche a Ferragosto

IL SINDACO DI MANFREDONIA, DOMENICO LA MARCA

IL SINDACO DI MANFREDONIA, DOMENICO LA MARCA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Non uno stop ai festeggiamenti, ma un cambio di location per tutelare sicurezza, bagnanti e attività economiche. È questa la posizione ufficiale dell’Amministrazione comunale in merito alla polemica scoppiata dopo il comunicato diffuso dalla ditta “Nuova Pirotecnica” sullo spettacolo pirotecnico previsto il 15 agosto in onore di Santa Maria che Scioglie i Nodi.

La richiesta originaria della ditta prevedeva l’interdizione della spiaggia antistante il Castello a partire dalle 19.30. Secondo il Comune, però, per ragioni tecniche e organizzative — legate al coordinamento con forze dell’ordine e autorità competenti — sarebbe stato necessario liberare l’area già dalle 17.00, come avvenuto lo scorso anno. “Non abbiamo ritenuto corretto, nel giorno di Ferragosto, mandare via i bagnanti dalla spiaggia libera e dai lidi limitrofi nel primo pomeriggio, privandoli di un momento tradizionalmente dedicato alla balneazione e alla socialità” spiegano da Palazzo di Città.

Da qui la proposta alternativa: spostare i fuochi all’area dell’Acqua di Cristo, ritenuta idonea sotto il profilo della sicurezza e priva di impatti significativi sull’accesso alle spiagge. La soluzione, però, non è stata accettata dalla parrocchia organizzatrice dei festeggiamenti. L’Amministrazione sottolinea anche un altro aspetto: lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico nella spiaggia del Castello avrebbe imposto la chiusura temporanea delle attività commerciali vicine, misura considerata inopportuna nel pieno del Ferragosto.

“Non c’è stata alcuna volontà di negare l’evento — conclude la nota — ma solo di individuare soluzioni compatibili con sicurezza, accessibilità e rispetto per le attività economiche. Questa scelta non è contro qualcuno, ma nell’interesse del bene comune.”

