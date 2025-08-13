Manfredonia, intervento straordinario di disinfestazione contro zanzare e insetti volanti: le zone interessate

MANFREDONIA – ASE S.p.A. e il Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche – informano che nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 agosto 2025, dalle ore 00:01 alle 06:00, sarà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione adulticida mirato al contenimento della proliferazione di zanzare, mosche e altri insetti volanti, con particolare attenzione alla prevenzione del virus West Nile.

L’operazione interesserà le seguenti aree sensibili:

Sciale delle Rondinelle

Lido La Bussola

Sciale degli Zingari

Scalo dei Saraceni

Ippocampo

Frazione Montagna

Borgo Mezzanone

Siponto

La disinfestazione sarà condotta tramite nebulizzazione di insetticidi a basso impatto ambientale, formulati per essere efficaci contro gli insetti ma sicuri per persone, animali e ambiente.

Per garantire il buon esito dell’intervento e la sicurezza della cittadinanza, si raccomanda di:

Tenere chiuse porte, finestre e balconi durante le ore dell’operazione;

Coprire arnie, voliere, gabbie e contenitori di cibo per animali con teli protettivi;

Ritirare indumenti stesi e alimenti lasciati all’esterno.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti www.asemanfredonia.it e www.comune.manfredonia.fg.it, oppure contattare il numero verde ASE 800.724590 (lun–ven 09:00–18:00, sab 09:00–13:00).