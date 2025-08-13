Edizione n° 5792

BALLON D'ESSAI

ZAPPONETA // Zapponeta brinda al successo di VINcanto d’Estate 2025. Una notte di gusto e magia sul lungomare (F – VIDEO)
13 Agosto 2025 - ore  17:55

CALEMBOUR

MARGHERITA // Emergenza idrica: i sindaci di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia chiedono lo stato di calamità naturale
13 Agosto 2025 - ore  19:08

Home // Manfredonia // Manfredonia, intervento straordinario di disinfestazione contro zanzare e insetti volanti: le zone interessate

INTERVENTO Manfredonia, intervento straordinario di disinfestazione contro zanzare e insetti volanti: le zone interessate

La disinfestazione sarà condotta tramite nebulizzazione di insetticidi a basso impatto ambientale, formulati per essere efficaci contro gli insetti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – ASE S.p.A. e il Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche – informano che nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 agosto 2025, dalle ore 00:01 alle 06:00, sarà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione adulticida mirato al contenimento della proliferazione di zanzare, mosche e altri insetti volanti, con particolare attenzione alla prevenzione del virus West Nile.

L’operazione interesserà le seguenti aree sensibili:

  • Sciale delle Rondinelle
  • Lido La Bussola
  • Sciale degli Zingari
  • Scalo dei Saraceni
  • Ippocampo
  • Frazione Montagna
  • Borgo Mezzanone
  • Siponto

La disinfestazione sarà condotta tramite nebulizzazione di insetticidi a basso impatto ambientale, formulati per essere efficaci contro gli insetti ma sicuri per persone, animali e ambiente.

Per garantire il buon esito dell’intervento e la sicurezza della cittadinanza, si raccomanda di:

  • Tenere chiuse porte, finestre e balconi durante le ore dell’operazione;
  • Coprire arnie, voliere, gabbie e contenitori di cibo per animali con teli protettivi;
  • Ritirare indumenti stesi e alimenti lasciati all’esterno.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti www.asemanfredonia.it e www.comune.manfredonia.fg.it, oppure contattare il numero verde ASE 800.724590 (lun–ven 09:00–18:00, sab 09:00–13:00).

