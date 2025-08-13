Edizione n° 5792

Manfredonia // Nasce a Manfredonia il Comitato "Berlinguer tra Noi". I dettagli

"BERLINGUER TRA NOI" Nasce a Manfredonia il Comitato “Berlinguer tra Noi”. I dettagli

Il progetto di maggiore rilievo del Comitato sarà la realizzazione di un murale commemorativo su un edificio di edilizia popolare gestito da ARCA Capitanata

Nasce a Manfredonia il Comitato “Berlinguer tra Noi”. I dettagli

Nasce a Manfredonia il Comitato “Berlinguer tra Noi”. I dettagli

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Agosto 2025
Manfredonia // Politica //

Manfredonia – A Manfredonia è stato costituito il Comitato “Berlinguer tra Noi”, promosso da un gruppo di cittadini con l’obiettivo di onorare la figura e l’eredità politica, etica e morale di Enrico Berlinguer, storico leader della sinistra italiana.

Il progetto di maggiore rilievo del Comitato sarà la realizzazione di un murale commemorativo su un edificio di edilizia popolare gestito da ARCA Capitanata, situato nei pressi di viale Enrico Berlinguer. L’opera intende essere un segno permanente di memoria e impegno civile, richiamando i valori di giustizia sociale, onestà e partecipazione che Berlinguer ha incarnato durante la sua vita politica.

La composizione del Comitato

Presidente: Angelo Riccardi

Vicepresidente: Matteo Marziliano

Membri: Matteo Borgia, Giuseppe Guidone, Michele Spinelli

Il Comitato si propone di diffondere il pensiero e la testimonianza di Berlinguer attraverso iniziative culturali e momenti di partecipazione aperti alla cittadinanza. Il murale e le attività collaterali saranno realizzati grazie al reperimento di fondi e alla collaborazione con enti, associazioni e singoli cittadini.

Un invito aperto alla comunità
Il Comitato è aperto a chiunque condivida gli ideali e gli obiettivi del progetto. Per aderire o ottenere maggiori informazioni, è possibile contattare:
📧 berlinguertranoi@gmail.com
📱 348 851 8477

A corredo dell’iniziativa, il Comitato ha scelto di riportare un pensiero di Emily Dickinson:

Provare lutto per qualcuno che non abbiamo mai visto implica una parentela vitale tra l’anima loro e la nostra. Per uno sconosciuto, gli sconosciuti non piangono.”

Con questo spirito, “Berlinguer tra Noi” intende mantenere viva la memoria di un uomo che, pur non essendo fisicamente presente, continua a rappresentare un riferimento per chi crede nella partecipazione attiva e nella difesa dei valori democratici.

