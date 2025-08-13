"Radici e futuro": "Mattinata perde turisti: -25% nel primo semestre 2025"

DATI PREOCCUPANTI SUL TURISMO A MATTINATA — PRIMO SEMESTRE 2025

Mattinata Extraordinaria?

Ogni giorno, l’attuale sindaco e l’assessore all’Industria Turistica, Valente, sottolineano i risultati raggiunti nella promozione turistica del territorio. Tuttavia, i dati ufficiali dell’Osservatorio del Turismo della Regione Puglia relativi al periodo 1 gennaio — 30 giugno 2025 raccontano una realtà ben diversa.

Per Mattinata si registra un calo del 25,23% delle presenze turistiche rispetto allo stesso periodo del 2024. Si tratta di un dato negativo anche se confrontato con i Comuni limitrofi, tutti in crescita:

Città Presenze 2024 Presenze 2025 Differenza % Manfredonia 41.417 50.832 +22,97 Vieste 431.875 469.077 +8,61 San Giovanni R. 169.097 181.091 +7,10 Rodi Garganico 55.345 57.031 +3,04 Monte Sant’Angelo 19.542 19.746 +1,04 Peschici 103.110 92.575 -10,21 Vico del Gargano 23.542 21.399 -9,10 Mattinata 61.839 46.264 -25,23

Inoltre, in quattro anni di mandato, Mattinata non ha mai ricevuto la Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento che valorizza il turismo costiero, pur vantando una delle coste più belle della Puglia.

Il calo turistico non può essere ignorato: sempre meno turisti scelgono Mattinata come meta per le loro vacanze. Eppure, nei mesi scorsi, sindaco e assessore hanno continuato a parlare di presunti incrementi, successi e grandi risultati. Dove sono questi numeri? I fatti raccontano un’altra realtà.

Ci chiediamo: le centinaia di migliaia di euro spesi per eventi e manifestazioni hanno davvero prodotto risultati concreti? La promozione turistica si è basata su azioni concrete o solo su slogan e propaganda? Sono stati perseguiti gli obiettivi del “Piano Strategico del Turismo”?

In attesa dei dati del secondo semestre, chiediamo al sindaco di prendere atto del fallimento delle politiche turistiche finora messe in campo. Mattinata merita un piano strategico serio, strutturato e soprattutto efficace, in collaborazione con gli operatori turistici locali e con un vero ascolto della cittadinanza, che ha diritto a un accesso facile e libero alla spiaggia.

Proponiamo, ad esempio, di rilasciare pass gratuiti per il parcheggio nel campo sportivo comunale “Agnuli” ai residenti e di ripristinare l’area del campo sportivo, attualmente in stato di abbandono, per metterla a disposizione dei cittadini.

Mattinata, 13 agosto 2025

Coordinamento “Radici e Futuro”