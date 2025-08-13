Torna IT’S WEEK: al Palacongressi di Rimini la 3a edizione dell’evento che celebra le Eccellenze del Tech Made in Italy

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna IT`S WEEK – L’evento italiano delle eccellenze del Tech Made in Italy.

La 3a edizione si svolgerà l’11 e 12 Novemnre 2025 presso il prestigioso Palacongressi di Rimini, confermandosi come la vetrina nazionale delle startup, PMI innovative, scaleup e grandi player del panorama tecnologico italiano.

IT’S WEEK nasce per raccontare e celebrare l’innovazione italiana, dando spazio alle storie di imprenditori, innovatori e protagonisti della trasformazione digitale del Paese.

L’evento si propone di favorire il networking tra aziende, investitori, istituzioni e giovani talenti, contribuendo a costruire un ecosistema dell’innovazione sempre più solido e riconosciuto a livello internazionale IT’S WEEK rappresenta un’occasione unica per scoprire come l’Italia sta evolvendo nel panorama tecnologico globale, valorizzando le sue eccellenze nei settori chiave dell’economia digitale.

La scelta di Rimini e del Palacongressi conferma la volontà di offrire una cornice moderna, accogliente e facilmente raggiungibile per tutti i protagonisti dell’innovazione. “IT’S WEEK non è solo un evento, ma un punto di incontro per tutta la filiera dell’innovazione e la tecnologia italiana. Un momento per ispirarsi, creare connessioni concrete e accelerare lo sviluppo del nostro ecosistema tecnologico,” dichiara Max Brigida – Founder di IT’S WEEK.

Il palco della plenaria ospiterà durante le sessioni ispirazionali alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama tecnologico italiano e internazionale.

Tra i protagonisti già confermati: Marco Landi – Ex COO di Apple computer e founder di Europia e WAIFC, Michela Andreolli – CEO di Arke, Guido Scorza – Garante della Privacy Italia, Mario Moroni – Podcaster Italiano, Giada Franceschini – CEO Parla.ai e esperta in LLM Italia, Maicol Verzotto- Medaglia olimpica di tuffi e CEO Soource, Massimo Buscema – Cattedratico Denver University esperto AI, Pasquale Viscanti – Founder AIWEEK.

Quest’anno IT’S WEEK si distingue anche per una novità assoluta: sarà il primo evento tech a Impatto Sociale in Italia. Per ogni pass acquistato, il 10% sarà donato in beneficenza all’ AIPD – Associazione Italiana Sindrome di Down, a sostegno di progetti concreti dedicati all’inclusione e all’autonomia delle persone con sindrome di Down. Un evento che unisce business, tecnologia e solidarietà, confermando il ruolo centrale della responsabilità sociale nel mondo dell’innovazione.