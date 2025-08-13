Edizione n° 5792

ZAPPONETA // Zapponeta brinda al successo di VINcanto d'Estate 2025. Una notte di gusto e magia sul lungomare (F – VIDEO)
13 Agosto 2025

MARGHERITA // Emergenza idrica: i sindaci di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia chiedono lo stato di calamità naturale
13 Agosto 2025

Fin dal tramonto, un fiume di persone ha riempito le vie pedonali, attratte dall'atmosfera elegante e accogliente.

Giovanna Tambo
13 Agosto 2025
Zapponeta, 13 agosto 2025 – Piazza Nettuno e il lungomare di Zapponeta, ieri sera, si sono trasformati in un palcoscenico di profumi, sapori e sorrisi. L’ottava edizione di VINcanto d’Estate, inserita nel Blu Festival, ha superato ogni aspettativa, regalando a residenti e visitatori una serata indimenticabile.

Zapponeta, 13 agosto 2025 – Piazza Nettuno e il lungomare zapponetano, ieri sera, si sono trasformati in un palcoscenico di profumi, sapori e sorrisi. L’ottava edizione di VINcanto d’Estate, inserita nel Blu Festival, ha superato ogni aspettativa, regalando a residenti e visitatori una serata indimenticabile.

Oltre 30 cantine pugliesi hanno proposto i loro migliori vini, raccontati con passione da sommelier esperti, mentre i banchi gastronomici offrivano un vero e proprio viaggio nei sapori della tradizione: focaccia fragrante, nodini freschissimi, bruschette profumate, ostriche appena aperte, orecchiette fumanti e, per chiudere in dolcezza, bomboloni farciti che hanno fatto sorridere grandi e piccoli.

La musica dal vivo ha accompagnato ogni momento, trasformando la passeggiata tra i calici in un’esperienza multisensoriale. Sotto le stelle, il mare a pochi passi, il pubblico ha brindato non solo al buon vino, ma anche alla bellezza e alla vitalità del territorio.

Un plauso particolare va a Fabio La Macchia, instancabile anima organizzativa dell’Associazione promotrice, che con dedizione e visione ha saputo unire produttori, istituzioni e pubblico in un evento che esalta il meglio della Puglia autentica.

VINcanto d’Estate 2025 non è stato solo un appuntamento enogastronomico: è stato un grande atto d’amore per Zapponeta e per le sue eccellenze. Una serata in cui ogni bicchiere raccontava una storia e ogni piatto custodiva un pezzo di identità locale.

Il brindisi finale? Alla prossima edizione, con la certezza che il gusto della Puglia continuerà a incantare.

