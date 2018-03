ph CONI

Roma – Prosegue il cammino degli azzurri ai Campionati Europei di qualificazione olimpica. A Lille la nazionale italiana, guidata da Simone Pianigiani, ha inflitto una pesante lezione di basket a Israele vincendo, negli ottavi di finale, 82 a 52. Parte subito forte il quintetto azzurro che vanta al primo quarto un margine di 9 punti (22-13). Buona la difesa ad impedire improvvisi capolgimenti di fronte mentre sono precisi i tiri da tre di Belinelli. Prosegue il distacco anche nel secondo quarto salvo a metà tempo quando Israele sfrutta qualche incertezza offensiva e si trova a quattro punti sotto (26-22). Si arriva però a metà tempo con un distacco di 10 punti (40-30). Ottimi i rimbalzi conquistati da Belinelli e le incursioni di Hachett. Bargnani non rientra nella terza frazione di gioco per un risentimento muscolare. Fa tutto Gentile nei primi minuti prende per mano gli azzurri e li porta ancora avanti (54-34) con i tiro da tre. Anche Melli va a segno con altri tre punti (59-34). (fonte: coni) Europei: Italia travolge Israele (82-52) e volta ai quarti ultima modifica: da

