Andria, litigio per mancata precedenza: 28enne accoltellato a morte

Andria. A causa di un litigio per una mancata precedenza a una rotatoria ad Andria, un 28enne di Trani, Giovanni Di Vito, è stato accoltellato mortalmente ieri sera in via Puccini, alla periferia della città andriese.

Come riporta l’Ansa Puglia, “Sull’accaduto indaga la polizia che st0a verificando quanto riferito da alcuni testimoni che hanno visto un automobilista a bordo di una Mercedes allontanatosi dopo il ferimento. Gli agenti stanno visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.”