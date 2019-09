Bordo “Alleanza PD – M5S alle Regionali? Sbagliato se legata a Roma”

Di:

Foggia, 13 settembre 2019. «Alleanza PD-M5S alle regionali? Sarebbe sbagliato se questa si limitasse solo alla gestione dell’emergenza nazionale»: così si esprime il vice capogruppo PD alla Camera Michele Bordo, all’indomani delle dichiarazioni del Ministro Franceschini sulla necessità di un’allargamento dell’intesa anche in Regione.

«Per gli elettori sarebbe difficilmente comprensibile un’intesa politica che ci veda cooperativi solo a Roma. Noi abbiamo il dovere di aprire a questa situazione, soprattutto alla luce della nuova ripartizione politica che vede la destra compatta all’opposizione. Comprendo lo scetticismo e comprendo che si tratta di un lungo processo, ma bisogna fare uno sforzo per giungere a quei cittadini che ritengono si debba tornare alle urne, lavorando per fermare la recessione, porre un freno all’aumento dell’IVA, evitare la deriva estremista che stava prendendo il Paese e tutte le altre questioni riguardanti l’emergenza nazionale.»

Non si dichiara dunque scettico sui rapporti tra M5S e PD Michele Bordo, che aggiunge: «Già un anno e mezzo fa ritenevo sarebbe stato giusto sedersi a un tavolo e valutare le ipotesi per un’alleanza».

Bordo smentisce anche le voci che lo vogliono sottosegretario: «Sono voci prettamente giornalistiche. Non nego che se n’è parlato, ma la nuova squadra di governo conta al suo interno ben due pugliesi, la nomina dei sottosegretari serve soprattutto a colmare la mancanza di esponenti di tali regioni tra i Ministri. Inoltre, solo un mese fa ho avuto l’onore di essere stato eletto vice capogruppo. La nuova esperienza di governo non deve rappresentare solo un momento di corsa alle poltrone».

A cura di Carmen Palma