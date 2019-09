Il Colonnello Aquilio lascia il Comando provinciale dei Carabinieri. Saluti sindaco Monte

Di:

Monte Sant’Angelo, 13 settembre 2019. Prima di lasciare il Comando provinciale dei Carabinieri per approdare alla Direzione dell’Ufficio Criminalità Organizzata presso il Comando Generale, il Colonnello Marco Aquilio ci ha tenuto a salutare Monte Sant’Angelo. Questa mattina, infatti, è stato accolto in Comune dal Sindaco Pierpaolo d’Arienzo e dall’Amministrazione, accompagnato dal Comandante della Compagnia di Manfredonia, il Capitano Zago, dal Comandante del Nucleo operativo radiomobile di Manfredonia, il tenente Ciliberti e dal Comandante della locale stazione, Dargenio.

L’Amministrazione, inoltre, ha voluto omaggiare il Colonnello con un quadro raffigurante l’icona normanna dell’Arcangelo, molto apprezzato.

“Il Colonnello Aquilio e tutto il suo staff ci hanno fatto sentire veramente al sicuro” – è il commento del Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo – “Sono grato al Colonnello per questa visita molto apprezzata e per le sue parole che mi hanno particolarmente emozionato; c’è modo e modo di fare il proprio dovere, perché oltre al ruolo istituzionale con il Colonnello Aquilio siamo riusciti a conoscere anche il lato umano di un alto rappresentante dell’Arma che ha prestato sempre grande attenzione e profuso grandi sforzi per la sicurezza del nostro territorio. A lui e a tutti i suoi uomini un doveroso grazie mio personale e dell’intera comunità di Monte Sant’Angelo”.