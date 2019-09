E-commerce e il lato umano degli acquisti online

Di:

Inchiodati alla scrivania per intere giornate od oberati di impegni si è sempre più propensi ad effettuare i propri acquisti online. Una passeggiata in centro ad ammirare le vetrine è ormai abitudine desueta, un piccolo lusso che ci si concede nei periodi di vacanza e maggiore relax, mentre nel quotidiano si ricorre a soluzioni più rapide e meno impegnative, scorrendo le ultime proposte sul computer e comprando quello che ci serve con un click del nostro mouse o con un pin digitato sul cellulare. Ovunque ci si trovi, in ufficio o seduti in poltrona, addio alle prove di abiti nei camerini con commessi spesso assillanti e alle lunghe file in cassa, e se il tempo è denaro è possibile aggiungere questo risparmio a quello economico, spesso notevole nei siti di e-commerce.

Non si pensi però che chi effettua acquisti online lo faccia con sufficienza o in modo sbrigativo e sommario. I consumatori sono estremamente consapevoli e informati, ricercano la massima qualità garantita non più da spot pubblicitari, bensì da esperienze di altri utenti, leggono recensioni e confrontano i prezzi per accaparrarsi le migliori offerte. A tal scopo spesso si documentano su siti che propongono una serie di guide all’acquisto, come ad esempio habu.it , e si affidano a chi propone descrizioni chiare e dettagliate di ogni aspetto concernente le caratteristiche peculiari di piccoli accessori come di grandi elettrodomestici, per essere certi di non farsi sfuggire la cura di alcun dettaglio.

In un tale clima gli store online devono fare uno sforzo in più per sfuggire dal rischio di omologazione che è sempre dietro l’angolo, e, come afferma Lodovico Marenco, attuare strategie di marketing che possano realmente differenziare dalla concorrenza. Esempio virtuoso in tal senso è quello dei commercianti di Otranto , artigiani che sono riusciti a mostrare una piena lungimiranza vendendo online i loro prodotti unici al mondo, realizzati con materie prime locali, e riuscendo conseguentemente a valorizzare il territorio in un modo che solo pochi anni fa sarebbe apparso impensabile o quantomeno utopico.

Perché online non si cercano più solo oggetti realizzati in serie, privi di personalità e rintracciabili in ogni casa, ma piuttosto pezzi unici che consentano di viaggiare col cuore e con gli occhi, con sapori e profumi, in attesa di poterlo fare di persona e visitare i luoghi che a tali prodotti hanno dato la luce e l’anima. Così si attua una piccola rivoluzione, un’inversione di tendenza di cui l’e-commerce è artefice forse inaspettato ma intensamente attivo, e si riportano i turisti tra le strade, a cercare il luogo di nascita di un centrotavola o di sandali fatti a mano, per vivere l’esperienza tattile e olfattiva, il contatto con la gente in un confronto che sembrava appartenere al passato, ma che sempre più prepotente torna protagonista.

Sebbene il primo contatto tra acquirente e venditore sia sempre più spesso rappresentato da una transazione impersonale, non è dunque detto che questa debba poi rimanere tale. I rapporti futuri da virtuali sempre più spesso divengono virtuosi, e l’e-commerce non è quindi solo la possibilità di accedere sempre e comunque a ciò che si desidera, ma anche un ponte capace di unire e far conoscere piccole e uniche realtà artigiane al mondo intero e, talvolta, di portare questo mondo a bussare alla loro porta.