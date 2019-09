Il cornetto artigianale è migliore di un cornetto industriale

Di:

La colazione all’italiana, si sa, è tra le più famose al mondo: simbolo di questa non può che essere il Caffè (o Cappuccino) e il Croassant possibilmente artigianale accompagnato da un bicchiere di latte fresco possibilmente bio, biscotti, cornetti o pasticcini. Insomma, in un Paese in cui il cibo non è solo un piacere, ma quasi un culto, non ci si poteva aspettare altrimenti, ed è anche per questo che vanno scelte alcune caffetterie, che sia per una colazione veloce prima di andare a lavoro o a scuola, o per incontrare qualche amico per una chiacchierata, è entrato a far parte della nostra quotidianità. Ma bisogna scegliere sempre chi produce i cornetti artigianali, da preferire di gran lunga a quelli industriali. I cornetti artigiani si riconoscono subito, sono diversi tra loro e hanno un sapore e un retrogusto inconfondibile, quelli veramente buoni sono fatti con il burro.

Anche il caffè di Bramanthe è diventato un must, diverso dagli altri caffè industriali e commerciali. È miscelato ad hoc da una Torrefazione artigianale e appositamente selezionato per il suo gusto buono e intenso, ed è perfetto per iniziare la giornata o per riprendere le energie in un orario pomeridiano.

Immaginate una pasticceria gelateria caffetteria che, ogni giorno dalle 05.00 del mattino, sforna in continuazione tutto quello che si potrebbe desiderare di dolce in qualsiasi momento della giornata. Questo è Bramanthe : un luogo dove a tutte le ore è possibile fare colazione gustando pasticcini, croissant, torte, ciambelle, crostate e tanto altro preparati artigianalmente all’interno del laboratorio a vista presente in loco.

NDG

Articolo promozionale privo di attribuzione commerciale