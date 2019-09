Feltri. Articolo contro i meridionali, ordine giornalisti aprirà procedimento

Di:

Tanto tuonò che piovve. Il Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia sta per prendere in carico l’esposto presentato dai giornalisti Sandro Ruotolo e Paolo Borrometi contro il direttore del quotidiano Libero, Vittorio Feltri, e tra qualche giorno, apriràun procedimento nei confronti di Feltri.

“Il giorno 5 settembre 2019 – riporta l’esposto – in un articolo sul nuovo Governo della Repubblica dal titolo ‘Peggio di così non poteva capitarci. Ci sarà da divertirci’. All’ultimo capoverso scrive: ‘Lasciamo a Conte il suo zoo pieno di terroni e e ostile al Nord che li mantiene tutti’”. Secondo Ruotolo e Borrometi “”i tratta di una frase evidentemente razzista dove i meridionali vengono appellati esplicitamente con l’aggettivo denigratorio di ‘terroni’ e implicitamente come animali, visto il riferimento allo zoo. La discriminazione è rafforzata ancora di più ne rapporto con il Nord, superiore che ‘li mantiene tutti’, con riferimento ai cittadini meridionali”.”

Lo riporta il sito Fortebraccionews (https://fortebraccionews.wordpress.com/2019/09/13/feltri-nei-guai-per-larticolo-contro-i-meridionali-lordine-dei-giornalisti-aprira-procedimento/?fbclid=IwAR1m6dyWJQuP7SeUK4VmMQV2OUXzsBj8_YLHHflei0QFR-QLZJL8QFLWh18)