Fiorentina – Juve, parla Sarri “La squadra deve trovare un’identità”

Il tecnico bianconero ha poi parlato di alcuni singoli giocatori della rosa. «Sono molto curioso di Bentancur, le mie sensazioni in allenamento sono molto forti, può diventare un giocatore importante. Può fare due ruoli, noi lo stiamo allenando come vertice basso. Ramsey viene da un infortunio non banale, gli ho visto fare dei passi in avanti enormi negli ultimi dieci giorni. Non è ancora al massimo, ma se l’evoluzione della sua condizione fisica è questa molto velocemente potrà tornare su buoni livelli. Per necessità può fare anche esterno attacco in caso di necessità, ma io lo vedo molto di più interno di centrocampo. Higuain se gioca è perché in allenamento ho visto cose importanti. Le scelte fatte sono sempre frutto di quello che vedo durante la settimana. Matuidi è importante, perché per dinamismo e attenzione si è adattato bene a quello che gli succede davanti, ovvero la presenza di Ronaldo. Che è il nostro giocatore destinato a fare la differenza, è il più forte del mondo, quindi bisogna lasciargli libertà. Rabiot nel 2019 non ha mai giocato. Dopo i primi 20 giorni di lavoro ha avuto un calo fisico, da tanto tempo non ha partite ufficiali nelle gambe. E’ un ragazzo di grandi doti, sia tecniche che fisiche. Chiellini è l’anima del gruppo, per applicazione e forza mentale, è una perdita pesante per noi. Adesso il mio compito è recuperare completamente Rugani e far adattare il più presto possibile un futuro top player come de Ligt. Si deve ancora adeguare al nostro tipo di calcio, ma fra qualche mese riuscirà ad esprimere grandi cose».