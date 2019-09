Giovane foggiano vittima di omofobia. La sua storia all’emittente Teleblu

Di:

Foggia. “Omossessuale? Qui non sei gradito”. E’ quanto si è sentito dire un 36enne di Foggia alla vigilia delle sue vacanze in Salento, in un lido a Santa Maria di Leuca. La testimonianza del 36enne foggiano è stata raccolta dell’emittente Teleblu di Foggia. Una estate incandescente sul fronte della discriminazione sessuale quella che si è consumata al sud della Puglia.

“Niente gay”: la risposta che la dipendente dello stabilimento balneare di Santa Maria di Leuca ha rivolto al giovane, che chiedeva un ombrellone e due sdraio per lui e il suo compagno. Nonostante il lido fosse parzialmente vuoto, la risposta definitiva è stata : “Qui non sono graditi i gay”:

L’intervista integrale andrà in onda nelle edizioni di oggi del notiziario di Teleblu.

