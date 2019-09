Mc Donald’s Talent’Day 2019, selezione nuovo personale: anche a Foggia

Di:

Tutto pronto per il Mc Donald’s Talent’Day 2019, la giornata evento di selezione per selezionare nuovo personale da inserire all’interno dei ristoranti della catena statunitense.

L’evento si svolgerà il 14 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, presso i circa 600 ristoranti aderenti all’iniziativa su tutto il territorio nazionale.

Che cos’è il Mc Donald’s Talent’Day 2019

Il Mc Donald’s Talent’Day 2019 è la giornata di selezione su livello nazionale che l’azienda organizza per poter incontrare i potenziali candidati.

Il Gruppo attualmente è alla ricerca di nuove figure da inserire all’interno dei propri ristoranti: nel corso del Talent Day, si svolgeranno diverse attività e i partecipanti avranno la possibilità di poter incontrare il Direttore del ristorante presso il quale prenderanno parte al talent day facendo anche domande concrete sul lavoro da McDonald’s, i ruoli e i percorsi di carriera. Riceveranno inoltre materiali informativi, una cartolina con le istruzioni su come inviare il cv per lavorare in McDonald’s, poi potranno scoprire il ruolo più adatto alle proprie esigenze e caratteristiche in base al quiz game che verrà loro sottoposto.

Come candidarsi

Per candidarsi al Mc Donald’s Talent’Day 2019 è necessario visitare la pagina apposita carriere (Lavora con noi) del Gruppo, cliccare su Partecipa al Talent Day per conoscere il lavoro da McDonald’s e , cliccare su Scopri di più.

A quel punto sarà anche possibile poter visionare e compilare l’apposito form online e allegare il proprio cv oppure inviarlo tramite il proprio account LinkedIn.