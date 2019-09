Proroga stagionali Arif, plauso dei sindacati per contratti e boschi

Di:

Soddisfazione è espressa dai segretari generali del Nidil Cgil di Foggia – Alfredo Romagno – e Flai Cgil Foggia – Daniele Iacovelli – per l’accordo sottoscritto con la Regione Puglia che proroga al 30 settembre l’attività degli stagionali Arif. L’intesa raggiunta nel corso di un incontro tenutosi giovedì 12 settembre alla presenza del Direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione, Gianluca Nardone, e dei subcommissari dell’Agenzia che si occupa delle attività irrigue e forestali, Vito Damiani e Francesco Ferraro.

“Un risultato importante sia sotto l’aspetto occupazionale, che estende le giornate e quindi il reddito di lavoratori stagionali che svolgono tra l’altro questo servizio da lungo tempo. Ma anche dal punto di vista della difesa del patrimonio boschivo – affermano Romagno e Iacovelli -. Nel corso dell’incontro, accertata la necessaria copertura finanziaria per la proroga dei contratti, è stato anche definito un aggiornamento a fine settembre per valutare le condizioni per estendere il rapporto di lavoro anche per i primi 15 giorni del mese di ottobre. Ovviamente continueremo la nostra azione affinché a questi lavoratori precari sia finalmente riconosciuta una stabilizzazione necessaria per la gestione dell’enorme valore paesaggistico e turistico che rappresentano i boschi in Puglia”.