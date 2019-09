Ritorno a scuola. Il primo giorno ed edificio scolastico di Manfredonia

Di:

Il mio primo giorno di scuola me lo ricordo bene: mamma e babbo mi accompagnarono da una donna con i capelli color argento e le raccomandarono di ‘darmele’, se non mi fossi comportata bene. Erano letteralmente altri tempi! Fortunatamente ero una bimba buona e non le presi mai e a quella signora che quel giorno mi era sembrata un po’ severa, mentre mi scrutava con i suoi occhi azzurri così chiari da sembrare quasi trasparenti, mi affezionai come mai più mi accadde per un’altra insegnante nel corso di tutti i miei studi. Lei si chiamava La Torre Anna Palma, fu la mia maestra delle elementari (e di vita) e quando alcuni anni fa si spense, seppur ormai già adulta da un pezzo, al suo funerale piansi disperatamente, ricordando gli anni in cui per me era stata come una seconda mamma.

Il primo giorno di scuola resta immancabilmente nel ricordo di tanti ed in molti di noi quel flashback si affaccia alla mente quando ormai adulti, con qualche lacrimuccia d’emozione, accompagniamo a nostra volta al loro primo giorno di scuola i nostri figli.

E c’è chi il ‘primo’ giorno di scuola delle elementari lo ha fatto nel ‘primo’ edificio scolastico pubblico di Manfredonia: la Bozzelli, una scuola che ormai non esiste più. Inaugurata nel 1908 ed intitolata a Francesco Paolo Bozzelli, un famoso letterato, politico ed avvocato di origine manfredoniana, per la sua realizzazione fu, ahimé, demolito un tratto consistente di mura, accanto alla porta della marina dell’arco Boccolicchio. Ancora scuola elementare negli anni ’80, oggi invece l’edificio ospita gli uffici tecnici del Comune ed è diventato tutt’uno con il palazzo del Municipio, ex convento domenicano. Quando per andare al Comune si vuole indicare l’entrata secondaria sul Campanile, basta dire ‘l’ex Bozzelli’ e subito ci si comprende.

Peccato che di questo illustre sipontino, a cui l’enciclopedia Treccani dedica una lunga e nutrita biografia, a parte una stradina compresa tra via delle Antiche Mura e via Tribuna (ben poco in confronto alla lunga via Bozzelli del centro di Napoli), nella nostra città non sia rimasto più nulla. Eppure, Francesco Paolo Bozzelli è stato un grande giurista, filosofo e politico italiano, noto per essere stato l’estensore della Costituzione del Regno delle Due Sicilie del 1848. Di sentimenti liberali, Bozzelli prese parte ai moti costituzionali del 1820-1821 che gli costarono dapprima la prigione e poi l’esilio all’estero. Diversi ed importanti furono i suoi scritti ed i suoi meriti letterari gli valsero grande stima tra gli intellettuali dell’epoca. Tornato nel Regno di Napoli, divenne Ministro dell’Interno e poi Ministro della Pubblica istruzione.

Nel 1868, a quattro anni dalla sua morte, come ricorda lo storico Pasquale Ognissanti, la sua fama era tale che il Consiglio comunale sipontino deliberò che le scuole elementari in Manfredonia fossero intitolate al Bozzelli, “filosofo insigne, giureconsulto sommo, letterato eminente, poeta sublime”, considerato “nel primo ramo degli scienziati di Europa”. “Le scuole elementari di Manfredonia adunque restino sotto il patrocinio e gli auspici di sì nobile e sublime ingegno, ed il dì 22 aprile (data di nascita) di ciascun anno venga stabilito come giorno festivo nelle scuole medesime per onorare la memoria di sì illustre cittadino, il quale dopo il settantotto anno di sua età, logoro da tante durate fatiche (cessò) di vivere nel dì 2 febbraio dell’anno 1864”.

Dopo 40 anni il sindaco Vincenzo Capparelli, nel 1908, fece costruire l’edificio scolastico che a lui intitolò. Di quel 22 aprile festivo in suo onore nelle scuole di Manfredonia non vi è traccia, così come della scuola che gli era stata intitolata per onorare il più noto tra gli scienziati d’Europa dell’Ottocento; di essa restano solo foto invecchiate dal tempo di piccoli scolari sipontini della scuola Bozzelli in procinto di affacciarsi alla vita.

(NB: Ringrazio Manfredonia Ricordi per l’egregio lavoro di raccolta di foto e ricordi della nostra città sulla propria pagina fb, da cui ho attinto alcune immagini)

Maria Teresa Valente