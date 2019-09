Servizio Civile 2019: 108 posti disponibili per la provincia di Foggia

Di:

Pubblicato il bando nazionale per la selezione di 39.646 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero. 108 posti aperti per la provincia di Foggia (qui la lista completa delle sedi): tra i vincitori del bando, dodici ragazzi per un anno si occuperanno di “Conservare la memoria storica della Provincia”, catalogando i documenti conservati in archivio. A Manfredonia disponibili 4 posti presso l’ente “I Ricostruttori della Preghiera” per il progetto San Leonardo Informa, e 8 presso l’associazione di volontariato San Michele Arcangelo per il progetti “Accompagni…AMO…ci”. “Progetti che ho fortemente voluto dal mio insediamento, per creare occasioni di formazione e crescita per i nostri giovani“, afferma il Presidente della Provincia Nicola Gatta.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019.

Ai volontari spetta un compenso di € 14,65 netti giornalieri, per un totale € 439,50 netti mensili.