San Giovanni Rotondo. Dal 16 al 20 settembre Casa Sollievo della Sofferenza aderisce alla “Settimana per la consapevolezza dei tumori del distretto testa collo”, un tipo di tumore che è in grado di localizzarsi in più di 30 aree e che colpisce soprattutto le cellule delle superfici di rivestimento, come la mucosa di bocca, naso e gola.