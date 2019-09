Ecco chi sono i sottosegretari e i viceministri del governo Conte bis

Di:

13 SETTEMBRE 2019 Al giuramento dei ministri del governo Conte bis, il più giovane della storia della Repubblica, seguono le nomine dei sottosegretari. Movimento Cinquestelle e Partito Democratico hanno presentato le rispettive proposte al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, discusse celermente nel Consiglio dei Ministri. Sono 42 i sottosegretari del governo Conte: 21 dei M5s, 18 in quota Dem, due in rappresentanza di Leu e uno del Movimento Associativo Italiani all’Estero (Maie).

I viceministri saranno dieci: 6 dei Cinquestelle e quattro del Partito Democratico. Alla Presidenza del consiglio dei ministri sarà nominato Mario Turco (programmazione economica e investimenti), Andrea Martella andrà all’Editoria).

Rapporti con il parlamento: Gianluca Castaldi e Simona Malpezzi. Agli Affari UE andrà Laura Agea. Esteri: Emanuela Del Re VM Manlio Di Stefano Marina Sereni VM Ivan Scalfarotto Riccardo Merlo Interni: Vito Crimi VM Carlo Sibilia Matteo Mauri VM Achille Variati Giustizia: Vittorio Ferraresi Andrea Giorgis Difesa: Angelo Tofalo Giulio Calvisi Economia: Laura Castelli VM Alessio Villarosa Antonio Misiani VM Pierpaolo Baretta Cecilia Guerra MiSE: Stefano Buffagni VM Alessandra Todde Mirella Liuzzi Gianpaolo Manzella Alessia Morani Politiche agricole: Giuseppe L’Abbate Ambiente: Roberto Morassut MIT: Giancarlo Cancelleri VM Roberto Traversi Salvatore Margiotta Lavoro: Stanislao Di Piazza Francesca Puglisi Istruzione: Lucia Azzolina Anna Ascani VM Giuseppe De Cristofaro Cultura: Anna Laura Orrico Lorenza Bonaccorsi Salute: Pierpaolo Sileri VM Sandra Zampa –

