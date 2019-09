StatoQuotidiano, ricerca collaboratori giornalistici / fotografi / desk

Di:

Per imminente ampliamento aziendale, grafico ed editoriale con relativo sviluppo dello staff e team di lavoro, StatoQuotidiano ricerca:

* collaboratori giornalistici

* collaboratori per lavoro di desk/pc

* fotografi/videomaker/vignettisti

* Agenti pubblicitari in aree territoriali da individuare

Per info: segreteria@statoquotidiano.it

directorstatoquotidiano@gmail.com Come già avvenuto, le valutazioni delle richieste di collaborazione riceveranno una risposta, anche se non positiva