Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, con propria deliberazione ha approvato i progetti esecutivi, per un importo complessivo di € 3.357.448,40, inerenti i lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino del piano viabile in cattive condizioni e integrazione della segnaletica stradale e delle opere protettive lungo le strade provinciali.

Gli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo sono stati distinti in quattro lotti, adesso si passerà alla fase attuativa da parte del Settore Viabilità Provinciale, con l’ausilio della SUA (Stazione Unica Appaltante).

Il Presidente Gatta ha dichiarato: “L’approvazione del Piano di interventi straordinari per la manutenzione e la messa in sicurezza di diverse strade provinciali, per oltre tre milioni di euro, rientra nelle azioni utili a dare decoro ed ad assicurare una rete stradale moderna ed all’altezza dei tempi. Certo bisogna lavorare ancora tanto affinchè tutte le strade di Capitanata siano rese perfettamente percorribili”.