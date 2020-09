Foggia, cade grosso ramo albero di Platano in corso Giannone: intervento

Cade grosso ramo di albero di platano in corso Giannone a foggia e danneggia auto in sosta. È successo questa mattina intorno alle ore 9.45 quando un grosso ramo di albero è caduto su una fiat panda in sosta. Fortunatamente non ci sono feriti ma il veicolo ha riportato alcuni danni. Sul posto, polizia locale e vigili del fuoco