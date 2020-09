Foggia. Landella chiama la piazza leghista che risponde numerosa per Salvini

Foggia, 13 settembre 2020. “Mi dispiace che quei quattro gatti non sono scesi in piazza quando c’erano i rifiuti a Natale sotto i balconi, quei quattro gatti comunisti non l’hanno fatto quando questo teatro è rimasto chiuso per 9 anni”. Franco Landella alla prova della piazza leghista dopo il battesimo in aula consiliare alle fine di agosto. I suoi hanno risposto numerosi e mentre il sindaco ripeteva le questioni sulla sicurezza legate al lavoro. I “quattro gatti” cui ha fatto riferimento Landella erano un manipolo di “Foggia non si lega”.

Oltre le transenne e fuori dalla piazza dei militanti con le bandiere e i cartelloni– “Landella con Salvini pure noi, esibivano la scritta alcuni dei convenuti”- hanno fischiato e invitato Matteo Salvini a tornare a casa. Dall’altra parte la musica cercava di sovrastare i contestatori, poi sono arrivati prima Landella e poi Salvini, ed è stato un tripudio di fan in delirio.

Nell’attesa, il segretario provinciale Daniele Cusmai aveva ringraziato i nuovi consiglieri comunali passati alla Lega e Nuccio Altieri, che Cusmai ha definito il “prossimo vicepresidente regionale”, ha annunciato: “Da Foggia, unico capoluogo di provincia dove governa il centrodestra, parte la riscossa per l’ultimo colpo a Michele Emiliano”. La macchina della campagna elettorale del sindaco si è mossa all’unisono con l’organizzazione provinciale e dei singoli militanti. Molti sono arrivati dalla provincia con le magliette sponsor per i propri sostenitori, volantini, pettorine.

Salvini ha lodato Foggia e Landella, “Averne di sindaci come lui“, e sulla città: “Non può scontare l’oblio o essere ricordata solo per i fatti di criminalità. Questa è una città bella dove non sono i benvenuti quelli che aggrediscono le donne -con riferimento ai recenti fatti di cronaca- I foggiani che sono andati all’estero hanno portato rispetto”.

VIDEO

Un riferimento alle case popolari, – un nervo scoperto della città con annessi e connessi- “che vanno prima ai pugliesi e non a chi arriverà domani mattina e a cui paghiamo colazione e pranzo”. Applausi, invocazione del suo nome, Matteo sei un mito. Ha sollecita Emiliano a “fare le valigie, ditelo al suo ufficio”. Sulle questioni nazionali ha ribadito le “barricate contro la legge Fornero” e per quanto riguarda i porti “chiudiamoli per davvero così non sbarca più nessuno, è una promessa”. Scuola, sanità e lavoro, con il finale “Andiamo a vincere”.

FOTOGALLERY PAOLA LUCINO – FOTOGALLERY ENZO MAIZZI