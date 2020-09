Mattinata: torna la festa patronale dal 13 al 16 settembre. Ecco il programma

Mattinata, 13 settembre 2020. Anche quest’anno a Mattinata sono stati organizzati i festeggiamenti in onore della Madonna della Luce. Durante i giorni della ricorrenza non mancheranno i segni della festa, seppur in tono dimesso e con limitazioni di programma rispetto agli anni precedenti.

Non ci sarà la tradizionale processione del 16 settembre per le vie cittadine, ma il 15 settembre, giorno della Solennità sarà celebrata, su Piazza Santa Maria della Luce, la Santa Messa con inizio alle ore 19.00, presieduta dall’Arcivescovo Padre Franco Moscone con l’uscita dell’Icona della nostra Patrona Santa Maria della Luce. Le celebrazioni eucaristiche saranno altresì effettuate il giorno 15 alle ore 11.00 officiata dal Parroco Don Luca Santoro, il giorno 14, officiata dal Canonico Don Stefano Mazzone e il giorno 16, officiata dall’Arcivescovo Emerito Mons. Domenico D’Ambosio.

Le manifestazioni civili saranno caratterizzate dalle luminarie lungo il corso principale e il viale della chiesa, con accensione dalle ore 19.00 del giorno 13 settembre. Durante i giorni dei festeggiamenti, gireranno per le vie cittadine i complessi bandistici: città di Manfredonia il giorno 14; città di San Severo il giorno 15 e città di Mattinata il giorno 16. Il Comitato Festa ringrazia la Commissione Straordinaria, la popolazione, i commercianti, le aziende e tutti coloro che hanno reso possibile i festeggiamenti, ricordando ai partecipanti di rispettare le norme ANTI-COVID. Mattinata, 13 settembre 2020

Comitato Festa Patronale

FUNZIONI RELIGIOSE 6 – 14 SETTEMBRE

Solenne novena in onore di Santa Maria della Luce

ore 18.00 – Celebrazione della Penitenza

ore 18.15 – Rosario comunitario meditato – NOVENA e LAUDA alla Madre della Vera Luce

ore 19.00 – CELEBRAZIONE EUCARISTICA

6 SETTEMBRE

ore 08.00 – 10.00 – CELEBRAZIONE EUCARISTICA

ore 19.00 – CELEBRAZIONE EUCARISTICA discesa dell’icona di “Santa Maria della Luce”

13 SETTEMBRE

ANNIVERSARIO della DEDICAZIONE della CHIESA ABBAZIALE – PARROCCHIA “Santa Maria della Luce”

ore 07.30 – Rosario comunitario meditato

ore 08.00 – CELEBRAZIONE EUCARISTICA

ore 11.00 – CELEBRAZIONE EUCARISTICA

ore 18.00 – Rosario comunitario meditato – NOVENA e LAUDA alla Madre della Vera Luce

ore 18.45 – Solenni Vespri in canto

ore 19.00 – SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dal M. R. Abate Can. don Francesco LA TORRE Parroco Arciprete emerito

14 SETTEMBRE

Giornata di Solidarietà Missionaria Parrocchiale

ore 18.00 – Rosario comunitario meditato

ore 18.45 – Solenni Primi Vespri in canto

ore 19.00 – CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dal M. R. Can. don Stefano MZZONE Vicario Generale dell’Arcidiocesi

15 SETTEMBRE

SOLENNITA’ LITURGICA di “STANTA MARIA DELLA LUCE”

ore 07.30 – Rosario comunitario meditato

ore 08.00 – CELEBRAZIONE EUCARISTICA

ore 11.00 – SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dal M. R. Abate don Luca SANTORO Parroco Arciprete di Mattinata

ore 18.00 – Rosario comunitario meditato

ore I8.45 – Solenni Secondi Vespri in canto

ore 19.00 – SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA nella piazza “Santa Maria della Luce” presieduta da Sua Ecc. Rev.ma l’Arcivescovo Mons. Franco MOSCONE animata in canto polifonico dalla Schola Cantorum parrocchiale.

Presenti le Automa Cittadine e il Comitato Festa Parrocchiale.

ore 20.30 – MUSICAL “Serenata a Maria” di Carlo Tedeschi a cura dell’associazione “Dare”

16 SETTEMBRE

ore 07.30 – Rosario comunitario meditato ore 08.00 – CELEBRAZIONE EUCARISTICA

ore 11.00 – CELEBRAZIONE EUCARISTICA

ore 18.00 – Rosario comunitario meditato

ore 18.45 – Solenni Vespri in canto

ore 19.00 SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Domenico D’AMBROSIO, Arcivescovo emerito di Lecce

Nei giorni della Festa Patronale la Chiesa rimane aperta fino alle ore 24.00

“MANIFESTAZIONI CIVILI”

13 SETTEMBRE

ore 08.30 – Durante tutta la mattinata presso il poliambulatorio ASL momento di solidarietà AVIS (donazione sangue)

ore 19.00 – Accensione delle luminarie della Soc. Coop. F.lli Carlone di Lucera

14 SETTEMBRE

ore 07.00 – Apertura dei festeggiamenti con sparo dei tradizionali 21 colpi di cannone e suoni di campane

ore 08.30 – Giro per le vie cittadine del Complesso Bandistico Città di Manfredonia (Fg)

ore 17.30 – Giro per le vie cittadine del Complesso Bandistico Città di Manfredonia (Fg)

15 SETTEMBRE

ore 08.30 – Giro per le vie cittadine del Complesso Bandistico Città di San Severo (Fg)

ore 17.30 – Giro per le vie cittadine del Complesso Bandistico Città di San Severo (Fg)

16 SETTEMBRE

ore 08.30 – Giro per le vie cittadine del Complesso Bandistico Mattinata (Fg)

ore 17.30 – Giro per le vie cittadine del Complesso Bandistico Mattinata (Fg)