Bonito al ministro Di Maio: “Commissariato di primo livello per Cerignola”

Comizio in piazza a Cerignola per Luigi Di Maio, che ha percorso in compagnia del candidato sindaco Francesco Bonito, dei parlamentari del M5s e di un cospicuo dispiegamento di forze dell’ordine, il corso centrale prima di giungere nella piazza del palco.

“Il ministro sa bene- ha detto Bonito- che il nostro comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose”. Ha poi fatto l’elenco dei paesi della Capitanata che hanno avuto lo stesso procedimento, e ha aggiunto Trinitapoli. “Ti preghiamo di ascoltare la nostra preghiera, la provincia di Foggia sta conoscendo vicende amministrative terribili, ti chiediamo che il commissariato della nostra città sia portato al primo livello di importanza, noi abbiamo bisogno di questa realtà per contrastare Franco Metta e tutti i suoi sodali”.

Bonito, Pellegrini, Di Maio Di Maio con Barone e Lovecchio Bonito comincia il comizio Di Maio verso il palco del comizio

Di Maio ha parlato di 230 miliardi di euro che arriveranno dall’Europa da spendere in tre anni, di cui i primi 25 miliardi “di acconto” già pervenuti a luglio. “I soggetti che li spenderanno saranno soprattutto i sindaci italiani, immaginate la quantità e immaginate in mano a chi metterli”. Sul fronte politico ha difeso il nuovo corso del M5s che prevede “coalizioni inclusive per provare a governare con lo stesso spirito con cui abbiamo governato nel secondo governo Conte, senza il quale non so cosa sarebbe potuto accadere in pandemia”. Un test amministrativo che il ministro ha proiettato verso le politiche del 2023.

“Ho grande considerazione delle liste civiche- ha aggiunto- perché spesso nascono per occuparsi di problemi ancora più concreti di quelli dei partiti politici, non corriamo più da soli, abbiamo candidati che sono sintesi di un progetto, dopo dieci anni è arrivato il momento di non consegnare al “nemico” i comuni”. Ha difeso il reddito di cittadinanza e il meccanismo di reinserimento, “non facciamoci dividere da una battaglia che mette poveri contro poveri. Nessun sindaco potrà mai farcela da solo”, e ha passato in rassegna il Governo, da lui rappresentato, il Parlamento, con gli onorevoli sul palco, la Regione con l’assessore Rosa Barone. A proposito di chiamarsi per nome, Bonito si è rivolto all’ospite chiamandolo “Luigi”, lui ha risposto con “Francesco” e ha annunciato, il 19 settembre, l’arrivo di Giuseppe, cioè Conte.