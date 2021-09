“E quindi uscimmo a riveder le stelle”, la fiera del libro di Cerignola per Dante

Ritorna la 12° edizione della “Fiera del libro – Città di Cerignola”, ideata e organizzata come ogni anno dall’associazione di promozione sociale OltreBabele. Anche quest’anno si svolgerà presso il “Roma – Teatro Cinema E…” nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2021, durante i quali la location si animerà di dibattiti, momenti di riflessione e spazi per l’esposizione di case editrici e l’acquisto di libri.

L’evento è organizzato da OltreBabele e I.T.E.T. “Dante Alighieri” di Cerignola, con il contributo dell’assessorato all’Istruzione e al diritto allo Studio della Regione Puglia, comune di Cerignola, diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, fondazione dei Monti Uniti di Foggia e Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con Ubik Foggia, Servizio Civile della Caritas diocesana, libreria L’albero dei fichi, Club per l’UNESCO Cerignola, I.I.S.S. “Augusto Righi” di Cerignola, Fondazione Tatarella, Associazione volontari Emmanuel e conclude un proficuo e intenso anno associativo e di relazione con il territorio e in particolare con il mondo delle scuole.

Il tema dell’edizione “E quindi uscimmo a riveder le stelle” rappresenta sicuramente un omaggio a Dante Alighieri, alfiere della lingua e della cultura italiana, ma anche la speranza, viva e continuamente alimentata dagli organizzatori, che la cultura, il confronto e la partecipazione, nonostante le contingenze del complicato momento storico, possano far ripartire l’intero Paese, il nostro territorio e la nostra comunità in particolare. Di seguito il programma.

VENERDì 24 SETTEMBRE

ORE 9:00 Adriana Paolini e Roberto Piumini presentano Che rivoluzione! Da Gutenberg agli ebook: la storia dei libri a stampa, Carthusia edizioni 2010. Incontro in diretta streaming sulla pagina Facebook “Fiera del libro – Cerignola”. Conduce: Marianna Longo (L’albero dei fichi)

ORE 10:30 Raul Pantaleo, Marta Gerardi e Mario Spallino presentano Pugnali neri. Aenigma, il saltimbanco che beffò il fascismo, BeccoGiallo 2021. Incontro in diretta streaming sulla pagina Facebook “Fiera del libro – Cerignola”. Conduce: Serena Cazzolla (OltreBabele).

ORE 18:00 Inaugurazione della Fiera e saluti istituzionali. Presentazione del lavoro editoriale Distanti ma vicini. Uno zoom su scuola e cultura ai tempi del Covid, realizzato dagli studenti dell’ITET “Dante Alighieri” di Cerignola, in collaborazione con OltreBabele e l’Assessorato all’istruzione e al diritto allo studio della Regione Puglia. Presentazione del progetto Codici a cura di O.R.SA. ONLUS. Interviene il D.s. Salvatore Mininno. Presentazione del lavoro editoriale a cura dell’I.I.S.S. “Augusto Righi” di Cerignola, in collaborazione con OltreBabele, Il personal computer nella storia della tecnologia. Interviene il D.s.: Maria Rosaria Albanese. Conducono: Rossella Bruno e Rita Oratore (OltreBabele).

ORE 19:00 Toni Mira presenta Rosario Livatino – Il giudice giusto, San Paolo edizioni 2021. Conduce: Angiola Pedone (appuntamento in collaborazione con la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano e l’associazione AVE).

ORE 20:30 Nichi Vendola presenta Patrie, Il Saggiatore 2021.

SABATO 25 SETTEMBRE

ORE 10:00 Davide Cerullo presenta Diario di un buono a nulla. Scampia, dove la parodia diventa riscatto, Società editrice fiorentina 2016. Incontro in diretta streaming sulla pagina Facebook “Fiera del libro – Cerignola”. Conduce: Gianni Papagni.

Ore 10:00 Pietro Paciello presenta L’alloro di Cerignola, Nicorelli editore 2021. Conduce: Antonio Galli.

Ore 10:45 Damiano Paparella presenta Da braccianti a imprenditori agricoli. Intervengono: Antonio Castriotta (segretario UILA Foggia) e Pio Mirra (Dirigente scolastico I.I.S. Pavoncelli). Conduce: Luigi Pellegrino.

Ore 11:30 Franco Conte presenta Sulle nostre radio non piove mai, Nicorelli editore 2021. Conduce: Natale Labia.

ORE 18:00 Mons. Pasquale Iacobone (Pontificio Consiglio sulla Cultura) interverrà su “Candor lucis aeternae. Dante, lettera nel settimo centenario della morte di Dante”. Conduce: Rosanna Mastroserio (appuntamento in collaborazione con la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano).

ORE 19:00 Nicola Gratteri presenta Ossigeno illegale (Mondadori 2020) e Non chiamateli eroi (Mondadori 2021). Conduce: Mario Valentino. All’autore sarà consegnato il Premio Triptolemos, realizzato dallo scultore Donatello Grassi.

ORE 20:30 Roberto Vecchioni presenta Lezioni di volo e di atterraggio, Einaudi 2020. Conduce: Mario Valentino.

DOMENICA 26 SETTEMBRE

ORE 10:30 Cerignola: storia di una città. Testi di Nicola Pergola e illustrazioni di Lorenzo Tomacelli. Conduce: Gioacchino Matrella (appuntamento in collaborazione con Fondazione Tatarella).

Ore 11:15 Domenico Carbone e Maria Rosaria Albanese presentano Cerignola di fine Novecento nelle pagine di Città per l’uomo.

Ore 12:00 Domenico Carbone presenta Il 1799 a Cerignola. Nasce la città moderna, Gianfranco Netti editore 2021. Conduce: Antonio Galli (appuntamento in collaborazione con il Club per l’Unesco di Cerignola).

ORE 18:00 Fabrizio Rondolino presenta Il nostro PCI. 1921-199 – Un racconto per immagini, Rizzoli 2021. Conduce: Natale Labia.

ORE 19:00 E. Mons. Luigi Renna e Alejandro De Marzo presentano Dietro la notizia, il volto. Fake news e reti sociali, edizioni la meridiana 2021. Conduce: prof. Paolo Farina (appuntamento in collaborazione con la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano).

ORE 20:30 Franco Arminio presenta Lettera a chi non c’era. Parola dalle terremosse, Bompiani 2021. (appuntamento in collaborazione con Ubik Foggia).