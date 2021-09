Foggia, travolge col monopattino anziana e fugge: trasportata in ospedale

Foggia, 13/09/2021 – (pugliareporter) Stava attraversando la strada quando è stata travolta da un monopattino. La persona che si trovava sul monopattino non si è fermata a soccorrere l’anziana signora ed è fuggita via. E’ accaduto ieri mattina, domenica 12 settembre, nella città di Foggia. I passanti presenti in quel momento hanno aiutato la donna e allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno medicato la signora sul posto e poi l’hanno trasportata all’ospedale per cure necessarie. La donna ha riportato numerose escorazioni sul volto e sul corpo. (pugliareporter)