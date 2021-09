Manfredonia Calcio 1932: “Juliana e Teo per sempre”

Manfredonia (Foggia), 13/09/2021 – “Il 13 settembre 2009 è una data che non dimenticheremo mai, una pagina nera che segnò per sempre la Manfredonia calcistica e l’intera comunità sipontina. In quel tragico incidente, sulla strada che portava a Barletta dove il Manfredonia avrebbe affrontato la squadra di casa, persero la vita Juliana e Teo Marchano, rispettivamente moglie e figlio di Mauro Marchano, calciatore argentino del Manfredonia Calcio.