Monte Sant’Angelo, bar ritrovo di soggetti pericolosi: chiuso 20 giorni

Monte Sant’Angelo (Foggia), 13/09/2021 – Chiusura Bar per 20 gg disposto dalla Questura di Foggia art. 100 Tulps Ritrovo di soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Con queste motivazioni i carabinieri della locale stazione di Monte Sant’Angelo,su disposizione del Questore della Provinvia di Foggia hanno proceduto nel pomeriggio alla temporanea chiusura del bar nella piazza principale denominato Kristall. Continuano dunque i controlli a tappeto delle forze dell’ordine che già nei giorni scorsi hanno operato un arresto ,anche per dare il giusto segnale dopo gli incresciosi fatti accaduti al primo cittadino venerdì scorso.