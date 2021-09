Monte Sant’Angelo, Eremo di Pulsano vandalizzato: “Capre col pennarello”

Monte Sant’Angelo (Foggia), 13/09/2021 – “Cari visitatori “capre” con il pennarello, Nunzio, Anna, Gianni, Simona, Martina e Sara, immagino, da quello che ho visto stamattina facendo una visita guidata all’Eremo di San Nicola di Mira, che non siete alquanto consapevoli dei danni che provocate quando andate a “pascolare” in giro. Se quell’ evidenziatore color puffo lo usavate a scuola e non su degli affreschi antichi forse sarebbe stato meglio per tutta la società…Sinceramente potevamo farne tranquillamente a meno delle vostre stupide epigrafi contemporanee. Per piacere, cercate di stare fermi…e di avere rispetto per questi luoghi, perché già versano in condizioni molto critiche”.

Lo riporta Andreo Stuppiello sui social.