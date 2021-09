Scarpe Nike e un campo di calcio per celebrare Cristiano Ronaldo

Il 1° settembre 2021 è un giorno che entrerà di diritto nella storia del calcio internazionale. Nella gara tra Portogallo e Irlanda, valida per le qualificazioni al Mondiale 2022 del Qatar, Cristiano Ronaldo ha realizzato l’ennesimo record della sua fantastica carriera: con due gol è salito a quota 111 ed è diventato il miglior marcatore nella storia delle Nazionali di calcio. Per festeggiare l’impresa, Nike, storico sponsor tecnico del portoghese, ha deciso di ristrutturare e inaugurare un campetto a Madeira e creare un paio di scarpe celebrative.

La nuova scarpetta Nike dedicata a CR7

La sezione Nike scarpe ha annunciato una grande novità dopo il record. Ovvero il lancio della scarpetta Nike CR110. In una prima fase verrà regalata a 110 giovani promesse che militano nelle Nazioni in cui Cristiano ha giocato: Portogallo, Inghilterra, Spagna e Italia. Successivamente arriverà anche nei negozi e negli outlet Nike.

Le nuove Nike hanno una base bianca e sulla superficie una coloratissima stampa in frantumi che vuole simboleggiare tutti i record storici frantumanti da CR7. Sul tallone è presente una cucitura ispirata alla bandiera portoghese mentre i lacci sono maculati. Sulla linguetta, infine, c’è l’interpretazione grafica della data 6 giugno 2004 abbinata al minuto 90+3. Proprio il giorno e il minuto del primo dei 110 gol messi a segno col Portogallo.

Immagine scarpino Nike di Ronaldo

Nel frattempo, gli appassionati si stanno già chiedendo quando potranno trovare il nuovo scarpino per celebrare CR7 tra le scarpe Nike sul sito Zalando. Ma l’attesa non dovrebbe essere lunghissima e anche se mancano dichiarazioni ufficiali da parte della casa americana l’ipotesi più accreditata è quella di commercializzazione a inizio 2022.

Il nuovo campo dedicato a Cristiano Ronaldo targato Nike

Ma la multinazionale americana ha deciso che le scarpette Nike CR110 non erano sufficienti a celebrare un’impresa così grande. Al momento del fischio finale della gara del record, Nike ha infatti inaugurato un campo ristrutturato nel centro comunitario Quinta Falcão a Madeira. Ovvero il luogo in cui Ronaldo ha trascorso i suoi primi anni di vita e in cui ha posto le basi per diventare la leggenda che conosciamo oggi.

Il campetto è una vera e propria opera d’arte. Il colore predominante è il rosso mentre le linee sono in giallo oro. Sul centrocampo, sempre in oro, è stampato il logo CR7 accompagnato dall’immancabile baffo Nike. Quello che rende incredibile la struttura, però, sono le porte, progettate dall’artista portoghese AkaCorleone. Sui legni sono state disegnate le immagini che rappresentano i maggiori traguardi raggiunti da Cristiano. Tra le più belle ci sono quelle di un Ronaldo bambino che gioca al campetto, il primo gol realizzato con la maglia della Nazionale portoghese, la rovesciata messa a segno con la Juve nel 2018 e le celebrazioni per la vittoria dell’Europeo francese del 2016.

Immagine campetto sportivo di Madeira

Sul campetto, ha detto la sua lo stesso CR7, rilasciando una dichiarazione che è un grande insegnamento per i ragazzi che sognano di ripercorrere le sue orme: “Ho sempre sognato di essere un calciatore. Qualunque cosa tu voglia raggiungere nella vita, è importante fissare degli obiettivi in modo da avere qualcosa su cui lavorare. Anche se sono piccoli, raggiungerli ti dà una grande concentrazione e senso di realizzazione.”

Scarpe Nike e Cristiano Ronaldo: un rapporto lungo una carriera

Ronaldo ha avuto ai piedi fin dagli esordi un paio di scarpette della Nike. Due i modelli che hanno accompagnato la sua straordinaria carriera. Le Mercurial Vapor (ovviamente personalizzate) e le Superfly. Scarpe Nike dalle caratteristiche uniche, leggerissime e impreziosite dalla tomaia in FlyKnit, materiale sintetico leggero e super-elastico in grado di resistere alle forti sollecitazioni del calcio moderno.

Ma la partnership tra il calciatore e il marchio statunitense non si ferma alle scarpette. Come molte star dello sport internazionale anche Ronaldo ha una linea di abbigliamento Nike dedicata che comprende T-shirts casual e da gara, felpe, zaini e vari accessori sportivi.

Tutti i record di Cristiano Ronaldo

Con la doppietta realizzata contro l’Irlanda Cristiano Ronaldo ha superato l’iraniano Ali Daei come marcatore più prolifico di sempre in Nazionale. Ma non è l’unico record in campo internazionale della sua straordinaria carriera. CR7 è anche il giocatore ad aver collezionato il maggior numero di presenze agli Europei, ben 25, e divise in 5 edizioni diverse. Anche questo un primato assoluto. Della manifestazione continentale il portoghese è anche il miglior bomber di sempre con 14 gol.

Non mancano i record realizzati anche a livello di club. Passando al capitolo Champions League, Ronaldo è prima di tutto il miglior marcatore nella storia della competizione con 134 gol segnati. 67, invece, quelli messi a segno nelle fasi a eliminazione diretta e 4 quelli mandati a referto in finale. Il portoghese è anche l’unico calciatore della storia ad aver scritto il suo nome sul tabellino marcatori in 3 finali diverse.

Numeri impressionanti anche nei campionati nazionali. CR7 è il miglior marcatore della storia del Real Madrid con 451 gol ed è l’unico giocatore nella storia ad aver messo insieme almeno 50 gol in Liga, Premiere League e Serie A.