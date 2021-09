Foggia, 13/09/2021 – (ultimaparola) Incontro imprevisto tra la conduttrice piemontese e il duo pugliese. Simona Ventura si è ritrovata per caso al ristorante in compagnia di Pio ed Amedeo e quello che ne è uscito fuori è naturalmente sopra le righe.

E’ un momento fortunato per l’ex presentatrice dell’Isola dei Famosi, che a giorni inizierà la sua nuova avventura televisiva co-conducendo con Paola Perego il nuovo programma domenicale Citofonare Rai 2. Un bell’impegno per lei, reduce dall’esperienza con Game of Games. La trasmissione andrà in onda nella fascia del mezzogiorno e vedrà anche la partecipazione di Rametta, esplosa sui social con le sue imitazioni dei personaggi tv.

D’altro canto, i comici foggiani, recentemente vincitori del Premio Regia Televisiva, si sono resi protagonisti di un battibecco sui social con Fedez, tirato in ballo durante il loro discorso di ringraziamento. Un fatto che non è andato giù al marito di Chiara Ferragni, che ha replicato duramente con una storia Instagram. Uno scontro che ha scatenato non poche polemiche e di cui hanno parlato anche personaggi noti come la giornalista Selvaggia Lucarelli e il vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi.

Simona Ventura vs Pio e Amedeo: chi avrà la meglio?

La conduttrice ha pubblicato parte del loro incontro sul suo profilo Instagram, ricevendo in appena 10 ore più di 154.000 visualizzazioni e innumerevoli commenti dei fan, decisamente contrastanti.