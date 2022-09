Accoltellò 38enne foggiano a Capodanno, arrestato 21enne

FOGGIA, 13/09/2022 – Un 21enne di Margherita di Savoia è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltellato, la notte di Capodanno, un 38enne originario di Foggia, ferendolo all’addome, al dorso, a un braccio e alla gamba destra.

Secondo gli investigatori la lite, degenerata poi nell’aggressione, avvenne per ragioni legate alla compravendita di droga. Il 21enne, già noto alle forze dell’ordine, è accusato anche di porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’esecuzione dell’ordinanza agli arresti domiciliari è stata preceduta dalla perquisizione nell’abitazione del giovane, dove i carabinieri hanno trovato e sequestrato circa 600 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, un bilancino e materiale per il confezionamento.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia, hanno portato al presunto esecutore dell'accoltellamento grazie all'esame delle immagini di alcune telecamere di sorveglianza e a quanto riferito da diversi testimoni ancora sul posto all'arrivo dei carabinieri dopo l'aggressione. Fondamentale anche quanto riferito dalla stessa vittima.