Accusato di aver favorito la latitanza di Antonio Quitadamo ‘Baffino’, ricorso inammissibile per 44enne

Con sentenza di recente pubblicazione, ma con udienza dello scorso luglio 2022, la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato “l’inammissibilità del ricorso” di Leonardo Ciuffreda, nato a San Giovanni Rotondo l’08.11.1977, “avverso l’ordinanza del 07/01/2022 del Tribunale del Riesame di Bari, che ha respinto la richiesta di riesame presentata nell’interesse di Leonardo Ciuffreda avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede del 25 novembre 2021 che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ritenendolo gravemente indiziato del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., quale partecipe della cosca Romito-Ricucci[1]Lombardi e per il reato di cui agli artt. 378 e 416bis.1 cod. pen. per avere favorito la latitanza di Antonio Quitadamo, collaborando attivamente alla cura dei suoi interessi“.

IL RICORSO IN CASSAZIONE

“L’indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. L’unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di gravità indiziaria”.

“L’ordinanza – come riportato nella sentenza della Corte di Cassazione – avrebbe erroneamente fatto riferimento al solo fumus e fonderebbe solo sull’asserita partecipazione del ricorrente ad un singolo episodio di rapina, sulla detenzione di un’arma, sul favoreggiamento della latitanza di Antonio Quitadamo (attuale collaboratore di giustizia,ndr) e sull’ausilio prestato a quest’ultimo nel suo tentativo di evasione del dicembre 2017. La motivazione, inoltre, sarebbe contraddittoria laddove il Tribunale del riesame ha indicato il ricorrente quale soggetto organico dell’articolazione di Manfredonia”.

“L’ausilio alla latitanza di Quitadamo non sarebbe significativo, non essendo, quest’ultimo, un personaggio di vertice ma un mero partecipe della cosca”, come riportato nel ricorso di Leonardo Ciuffreda.

“Osserva altresì il ricorrente che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Danilo Pietro Della Malva si sono limitate a ribadire il favoreggiamento della latitanza di Quitadamo, che esse sono inutilizzabili perché non indicano la fonte della conoscenza dell’appartenenza associativa del ricorrente e che sono estremamente generiche. Quanto alla rapina, quest’ultima non era stata perpetrata nell’interesse del clan e Ciuffreda era stato semplicemente rinviato a giudizio, ma non colpito da ordinanza cautelare. Il sequestro dell’arma due anni dopo la rapina — prosegue il ricorrente — andrebbe ritenuta al più sintomatica di una condotta favoreggiatrice ovvero di partecipazione al reato predatorio, ma non di associazione per delinquere.

“Comunque le condotte in tesi indicative dell’appartenenza associativa sono concentrate negli anni 2016-2017 ed è illogico ritenerle sintomatiche della stabilità della sua partecipazione associativa, quali indici dell’attività “continua e duratura” di cui hanno detto le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 36958 del 2021. Il trasferimento del ricorrente in Friuli e la dedizione al lavoro presso la Fincantieri rendono evidente l’occasionalità delle condotte a lui ascritte e la non stabilità del contributo; mancherebbe, inoltre, la motivazione sull’elemento soggettivo”.

La Corte di Cassazione ha confermato il giudizio di inammissibilità, relativamente al ricorso dell’uomo.

“Il ricorso, infatti – riportano i magistrati della Cassazione – si compone di una serie di osservazioni sparse, che mancano di affrontare il complesso del ragionamento indiziario del Tribunale del riesame, ragionamento che, componendo i dati emersi dalle attività investigative attuate, ha delineato il quadro di gravità indiziaria che connota la posizione di Ciuffreda in ordine alla sua partecipazione associativa”.

