Barletta, scoppia incendio all’ospedale: danni ingenti (FOTO)

BARLETTA, 13/09/2022 – Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi all’ospedale Dimiccoli di Barletta. Fiamme ben visibili dall’esterno della struttura e tantissimo fumo nero, hanno fatto scattare l’allarme al nosocomio barlettano.

Fonte: gazzettamezzogiorno

Le fiamme si sono propagate precisamente nella struttura destinata alla Protezione Civile, nei pressi dell’ingresso principale dell’ospedale. Le cause che hanno scatenato il rogo non sono ancora state identificate, ma dalla direzione generale della Asl BT precisano che “la struttura era inattiva da più di un anno”. Non si registrano feriti: i pazienti più vicini all’area del rogo – ricoverati nel reparto di Rianimazione – sono stati prontamente trasferiti in sala operatoria. L’area più vicina all’incendio per precauzione è stata evacuata. Sul posto, in azione diversi mezzi dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme. (gazzettamezzogiorno)