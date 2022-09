Foggia, Boscaglia: “Sono incazzato. Qualcosa stiamo sbagliando”

StatoQuotidiano.it Foggia, 13 Settembre 2022.

Dopo la seconda sconfitta consecutiva maturata nel monday night in quel di Picerno, mister Roberto Boscaglia nell’immediato dopo gara ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“La squadra ha iniziato bene e poteva fare gol. La squadra avversaria, poi, è normale che prende le misure. Abbiamo fatto un grande errore sul primo gol, siamo andati un po’ in confusione e abbiamo avuto qualche problema nelle uscite e l’arbitro ha permesso tanti falli. Il Picerno è una squadra che gioca, ha un’identità e la partita si è messa come volevano loro. In ripartenza loro hanno giocatori perfetti e hanno creato difficoltà. Nel momento in cui dovevamo rientrare in partita abbiamo preso un palo e abbiamo visto il loro portiere fare parate incredibile. Sappiamo che dobbiamo migliorare e non ci sta bene. Non sono abituato a tanti gol subiti, sono situazioni che non mi piacciono, ed è una cosa su cui sicuramente dovremo lavorare. Si esce da un momento così con tranquillità e lavoro. Sono incazzatissimo con me stesso, con il mio staff e con la squadra. Vuol dire che qualcosa stiamo sbagliando”.