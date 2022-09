Forza Italia: “In Capitanata incontri elettorali organizzati da enti pubblici”

Foggia, 13 settembre 2022 – Si riporta di seguito la nota diffusa dai consiglieri regionali di Forza Italia:

“Emiliano e i suoi sodali hanno costruito una rete di potere capillare sull’intero territorio regionale, da attivare in caso di necessità. Così, i vertici di Acquedotto Pugliese di Foggia, tramite i sindacati, hanno invitato i dipendenti –allargando anche a parenti e amici- ad un incontro elettorale per sostenere la candidatura di Raffaele Piemontese. In altre parole, hanno iniziato ad utilizzare gli enti collegati alla Regione per scopi elettorali. Una circostanza gravissima, un modus operandi che non può trovare giustificazione nemmeno nella condizione di oggettiva difficoltà del centrosinistra, che sente franare il terreno e cerca di risalire a galla e prendere ossigeno. Con modalità irriguardose per le istituzioni e per la comunità.

Non si può che censurare questo comportamento, che di certo non costituisce un problema per il centrodestra e per i cittadini che sono con noi. Ma non è l’unico episodio: in queste ore, ci giungono moltissime segnalazioni di altri enti collegati alla Regione che si stanno prodigando in ogni modo. Tentativi vani, che non fanno altro che convincere gli elettori che è ora di cambiare e di scardinare un sistema di potere clientelare. Partiamo da Roma, ma poi arriveremo anche in Puglia”.