Manfredonia, Brunella Magno vittima di falso video hard: “Gli autori devono pagare”

Manfredonia (Fg), 13 settembre 2022 – Gira ormai da un anno, attraverso i social, un video porno fake, totalmente falso, diffuso da alcuni malintenzionati facendo credere che si tratti della Prof. di religione di Manfredonia, Brunella Magno.

Un atto gravissimo, sul quale stanno indagando le forze dell’ordine, che presto dovrebbero assicurare queste persone alla giustizia.

Fatto ancor più grave è che questo video, fatto circolare attraverso WhatsApp da più di 12 mesi, sia stato condiviso da tanti concittadini e concittadine, alimentando falsità e pettegolezzi. Un incubo che ha visto i social come mezzi deleteri, capaci anche di distruggere la vita di una persona rispettata e per bene.

Gesti vergognosi da parte di chi non ha alcun rispetto verso la donna, la madre, l’insegnante, la persona attiva nel sociale, Brunella Magno.

Un episodio che ha portato a gravi conseguenze da tutti i punti di vista, soprattutto morale e sociale, sul quale sta lavorando la polizia postale, con buoni risultati.

“C’è gente a Manfredonia che pur non avendo visto il video, continua a mettere in giro voci false, pettegolezzi pieni di cattiveria, quindi dopo essermi consultata col mio avvocato, ho deciso che non potevo più tacere. Ormai è passato già un anno e questa storia deve assolutamente finire, quella nel video non sono io, non si tratta nemmeno di un fotomontaggio”, dichiara Brunella Magno a StatoQuotidiano.

“Ci tengo a precisare che se la protagonista di questo brutto episodio fosse stata un’adolescente, probabilmente non si sarebbe più ripresa. Sono atti gravissimi che possono avere delle conseguenze inimmaginabili su persone più giovani. Per fortuna ho un carattere forte ed una mia autostima, sono andata avanti per la mia strada, certa che la giustizia farà il suo corso”, sottolinea l’insegnante, visibilmente scossa dall’accaduto.

“Ho comunque fiducia nella giustizia, malgrado le lentezze burocratiche. Perché nel mio caso, non essendo io la protagonista, non posso nemmeno essere oggetto di codice rosso, non è ritenuta una priorità. Di fatto ho subito un reato di serie A, trattato come un reato di serie B, cioè una diffamazione aggravata. Non ho avuto la possibilità di bloccare il video e di fatto a Manfredonia, alcune persone ancora credobo che sia realmenteche io. Probabilmente senza nemmeno averlo visto diffondono semplicemente la voce” aggiunge.

“Posso uscire da questa situazione così grave soltanto dando il coraggio a chi è stato vittima di episodi simili ed è rimasto in silenzio”

“Dalle prime segnalazioni è emerso che il video è riconducibile al mondo degli adulti, non degli adolescenti, dovrebbe essere partito soprattutto da persone che dolosamente lo spacciavano per mio, probabilmente cercavano di colpire mio padre attraverso di me.

Spero che tutti i fautori di questo atto delittuoso paghino per aver tentato di trasformare una menzogna in realtà.Si è trattato di un video che ritrae una prostituta, al quale è stato aggiunto il mio nome”.

“Anche da insegnante credo che bisogna prendere con meno leggerezza questa realtà virtuale dei social, in certi casi diventa molto reale . Il gesto che facciamo quando inviamo un link o una qualunque frase ad esempio, avviene senza pensarci troppo. Servirebbe un lavoro di consapevolezza e utilizzo responsabile dei social network. Si tratta di una questione nazionale ma non solo”.

“Sto provando a formare un’associazione che tuteli i diritti di tutti gli uomini e le donne che vedono lesa, la propria dignità e onorabilità. Un’associazione che si prende cura di uomini, donne, anche omosessuali, che ricevono vessazioni attraverso i social. Si tratta di un eco mediatico che può avere danni irrimediabii. Ora è questo il mio obiettivo”, conclude Brunella Magno.

A cura di Gianluigi Cutillo, 13 settembre 2022