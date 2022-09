Meteo Puglia: estate al capolinea, crollo termico autunnale: ecco quando

FOGGIA, 13/09/2022 – (meteopuglia)E chi l’avrebbe mai detto che la lunga, lunghissima ESTATE 2022 (iniziata a maggio) ci avrebbe lasciato così improvvisamente facendoci piombare quasi in inverno? E’ questo quello che prospettano i modelli fisico-matematici. Un INCREDIBILE aggiornamento METEO che propone scenari da CLIMA ESTREMO: dal CALDO al FREDDO quasi INVERNALE su tutta l’Italia. Cosa accadrà?

Dopo l’ultima fiammata di caldo che interesserà il Sud Italia tra mercoledì 14 e sabato 17, una massa d’aria FREDDA proveniente dal Nord Europa si metterà in viaggio verso l’Italia determinando un serio peggioramento del tempo, da domenica 18, quando saremo raggiunti da venti freddi e maltempo. Il tutto sarà accompagnato da un CROLLO delle TEMPERATURE su valori incredibilmente quasi invernali. Insomma, farà freddo dopo mesi di caldo afoso e a tratti soffocante. Nel dettaglio, ecco la dinamica:

di Ricucci Mariannapia

Dalle ultimissime emissioni il calo termico sarà davvero sostanzioso, tanto che potremo registrare temperature tipiche del tardo autunno su diverse località da nord a sud. In particolare le anomalie più pesanti sono previste, al momento, sul versante adriatico dove si prospettano valori medi fino a 5°C inferiori alle medie in un periodo di ben sei giorni (tra 18 e 24 settembre). Nei giorni più freddi, ovvero tra 21 e 23 settembre, potremmo registrare temperature fino a 8-9°C inferiori alle medie. Insomma potremmo parlare di una vera e propria ondata di freddo tardo autunnale, stando a quanto ipotizzato da tutti i principali modelli matematici. Anche le medie degli scenari concordano con questo improvviso cambio di passo a partire dal 17 settembre, come si evince dagli “spaghetti” di GFS, ovvero dal grafico contenente tutti i possibili scenari del modello americano.

Anche in Puglia, Basilicata e Molise avvertiremo i primi veri freddi autunnali, soprattutto da lunedì 19 settembre. Il tutto accompagnato anche da PIOGGE e temporali, oltre che venti di BURRASCA sull’Adriatico. (meteopuglia)