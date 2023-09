Carabiniere salva bimba da soffocamento sul Gargano. “E’ il nostro eroe”

FOGGIA – Un carabiniere in servizio presso la stazione di San Marco in Lamis ha salvato ieri sera prima di mezzanotte una bimba di circa 4 anni dal soffocamento per ingestione di corpo estraneo.

L’eroe della serata si chiama Giuseppe Nardella e ricopre a Rignano Garganico il ruolo di vice-sindaco.

Il carabiniere era in servizio a San Marco quando intorno alle 23.00 è stato allertato con la sua pattuglia. Non ha perso un secondo di tempo. Accortosi di quanto stava accadendo ha subito praticato alla bimba la cosiddetta Manovra di Heimlich, che gli ha permesso di salvare la malcapitata dal probabile arresto cardio-circolatorio.

Nardella è stato applaudito e ringraziato dai presenti: “sei un eroe”. La bimba è di Rignano Garganico.

Lo riporta Angelo Riky Del Vecchio sanmarconews.it