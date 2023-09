Da Foce Varano a Peschici: la sfida di chi non si arrende

Gargano – Il mare, la libertà e la felicità. Questi sono i sentimenti che hanno provato i partecipanti all’iniziativa “Una barca di desideri”, organizzata per favorire l’inclusione sociale di persone affette da problematiche psicosociali e/o psichiatriche. L’evento si è svolto domenica 10 settembre scorso a Foce Varano, grazie alla collaborazione tra la Cooperativa Sociale Sicura, che gestisce la Casa per la vita “Brecciolosa” di San Marco La Catola, la Lega Navale Italiana Sezione Ischitella, la Pro Loco Uria di Ischitella, il Centro di Salute Mentale dell’ASL Foggia-Lucera-Troia ed il Comune di Ischitella. https://www.youtube.com/watch?v=0nTthw3ROTw&ab_channel=GazzettaH24

I protagonisti della giornata sono stati gli ospiti della Casa per la vita “Brecciolosa”, una struttura residenziale socio-sanitaria che accoglie persone con disturbi mentali, e alcuni membri di un gruppo di trattamento per le stesse problematiche.

Accompagnati dagli operatori della cooperativa Sicura e dai soci della Lega Navale Italiana, hanno potuto vivere un’avventura naturalistica a bordo di imbarcazioni che li hanno portati fino a Peschici, lungo la costa garganica. Durante il percorso, hanno potuto ammirare i paesaggi marini e le coste.

Massimiliano Di Giuseppe, della Lega Navale Italiana sez. di Ischitella, ha dichiarato: “È stata una giornata bella e intensa e di grande piacere per i ragazzi che ho visto tutti quanti, molto entusiasti”. Ha ringraziato anche chi ha reso possibile l’iniziativa, in particolare la cooperativa Sicura e gli ospiti della Casa per la vita “Brecciolosa”, definendoli “gli artefici principali di questa giornata”.

Carmine Spagnuolo, amministratore della cooperativa Sicura, ha espresso la sua gratitudine verso la Lega Navale Italiana sez. di Ischitella, l’amministrazione di Ischitella e tutti coloro che hanno partecipato all’evento. Ha sottolineato come questa sia stata la terza edizione di “Una barca di desideri” e come ci sia un affetto particolare tra le persone coinvolte. Ha aggiunto: “Noi qui ci sentiamo a casa. E questo ritornare ogni anno qui per gli ospiti, per le persone che vivono nella Casa Famiglia Brecciosa, è un rincontrare degli amici delle persone a cui ci lega soprattutto affetto”.

L’iniziativa “Una barca di desideri” si inserisce nel contesto delle attività promosse dalla cooperativa Sicura per favorire il benessere e l’integrazione sociale delle persone con disturbi mentali. Si tratta di esperienze che valorizzano le risorse del territorio e stimolano le capacità relazionali e creative degli ospiti.

Articolo e video a cura di Vittorio Agricola. Servizio a cura di Giuseppe Laganella.