Decaro: “Barricate se opere Pnrr Nord finanziate con fondi Sud”

BARI – “Le risorse alternative” per i 13 miliardi di Pnrr da destinare ai Comuni “le prenderanno dal Fondo sviluppo e coesione, abbiamo capito. E’ ovvio che i fondi per i quali è previsto un’assegnazione dell’80% per il Sud dovranno essere confermati.

Quella è una legge dello Stato, non si può finanziare con fondi che sono destinati al Sud opere Pnrr che sono destinate al Nord”.

Altrimenti “faremo le barricate, mi auguro che le facciano i parlamentari di ogni schieramento politico ma sicuramente noi amministratori del Sud faremo le barricate”. Lo ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, in un convegno a Bari. Lo riporta l’agenzia Ansa.