Donna nel Foggiano con gravi ustioni trasportata d’urgenza a Brindisi

“Si tratta – si legge – del terzo ricovero avvenuto in poco tempo con le stesse modalità, a conferma che il Perrino continua a rappresentare un centro di riferimento per le grandi ustioni, in Puglia e regioni limitrofe.

In tali casi di emergenza viene richiesta la disponibilità agli ospedali che hanno un Centro Ustioni e sono dotati anche di Rianimazione in modo da poter garantire immediatamente cure intensive in situazioni di grave rischio per la vita, per poi disporre il trasferimento nel reparto per il trattamento specifico delle lesioni.

Tutte le operazioni sono state condotte con celerità e massima efficienza nel rispetto del protocollo operativo”.