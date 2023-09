Foggia, appalti sospetti ai Riuniti: l’udienza slitta di due mesi

FOGGIA – Slitta di un paio di mesi per un difetto di notifica a un imputato l’udienza preliminare, iniziata 48 ore fa davanti al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Foggia Antonio Sicuranza, relativa all’inchiesta a carico di 11 persone per presunti illeciti in 5 appalti/affidamenti lavori per complessivi 8 milioni banditi dal Policlinico Riuniti di Foggia.

Al centro del processo ci sono la riqualificazione e attivazione di 8 sale operatorie, con impegno di spesa di 2 milioni e 200mila euro; la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, per un impegno di spesa di 4 milioni; lavori di viabilità interna e accessi carrabili e pedonali con impegno di spesa di 42mila euro; attività di taglio, piallatura legno e forniture con 21 affidamenti e forniture per 140mila euro; la gestione e manutenzione degli impianti gas medicinali e tecnici per un impegno di spesa di 1 milione e 600mila euro.

Il pubblico ministero Anna Landi chiede il rinvio a giudizio di 2 funzionari ospedalieri, 7 imprenditori, 1 notaio, 1 consulente.

Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.