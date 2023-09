Il Prof. Alessandro Fo in due simpatiche vignette di F. Granatiero

Non molti giorni fa, sulla pagina Facebook del Prof. Alessandro Fo (nipote del “Nobel per la Letteratura” Dario Fo), è stata pubblicata la vignetta satirica “Colli e Collins” a firma dell’artista sipontino Francesco Granatiero.

Essa raffigura (da sinistra a destra): Giosuè Carducci, Alessandro Fo e William (detto Billy) Collins “Poeta laureato al Congresso degli Stati Uniti” dal 2001 al 2003. Uno dei poeti preferiti di A. Fo, che è a sua volta un autorevole poeta ed un importante latinista (titolare della cattedra di “Letteratura Latina” presso l’Università degli Studi di Siena).

Tuttavia, bisogna aggiungere che vi è già una simpatica vignetta, che Granatiero ha dedicato al medesimo Professore.

Tavola risalente al 2017 (pubblicata, a suo tempo, sulla medesima pagina Facebook di A. Fo), anch’essa molto apprezzata, in cui quel cattedratico è raffigurato con il suo celebre zio (Dario Fo) ed ha un cartello a tracolla con la scritta: “ab uno disce omnis” [da uno capisci come sono tutti]. Testo in cui, oltre ad ironizzare bonariamente sulla stirpe dei “Fo”, si fa esplicito riferimento all’ “Eneide” di Virgilio.

Grandiosa opera che, tra l’altro, qualche anno fa, lo stesso Professor Fo ha tradotto per la prestigiosa casa editrice “Einaudi”. Ma concludiamo questa nostra nota tornando brevissimamente alla pagina Facebook di A. Fo. Ebbene, in essa, relativamente alla vignetta “Colli e Collins“, quell’insigne accademico definisce Francesco Granatiero con le seguenti parole: “noto e pregevole caricaturista“. Vi è davvero poco da aggiungere.

fotogallery, su gentile concessione dell’artista sipontino Francesco Granatiero