Manfredonia. “Mi hanno rubato l’auto, aiutatemi a ricomprarla”

MANFREDONIA (FOGGIA) – Continuano le segnalazioni di furti d’auto in varie zone della cittadina dauna, una vera piaga come dimostrano i dati sulla provincia di Foggia. L’ultima arriva da un giovane di Manfredonia che ha scritto su gofundme.com.

“Nel 2021 dopo anni di sacrifici e lavoro avevo deciso con grande felicità di comprarmi la macchina che desideravo, per poter essere autonomo ed avere la mia libertà di muovermi.

Purtroppo in questa città esiste anche gente cattiva e quest’estate me l’hanno rubata e non è stata più ritrovata. L’auto purtroppo non era assicurata contro incendio e furto, quindi non mi è stato risarcito nessun danno. Le mie attuali condizioni economiche non permettono di comprarmi un’altra auto e vi sarò grato se con un piccolo gesto mi aiutereste a ricomprarla. Grazie di cuore e un abbraccio”