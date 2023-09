Manfredonia, morte Antonio Lombardi. Accertamenti su auto per verificare l’investimento

Foggia – Manfredonia – Sono due le persone iscritte nel registro degli indagati della Procura del Tribunale di Foggia in seguito alla morte di Antonio Lombardi, di anni 58, deceduto lo scorso lunedì 28 agosto c.a., nel reparto di rianimazione dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Fg).

In particolare, si tratterebbe di due fratelli originari di San Giovanni Rotondo. Gli stessi risulterebbero conduttori del fondo in agro del Comune di San Giovanni Rotondo, lungo la cd “Pedegarganica”, dove nel pomeriggio del 21 agosto 2023 Lombardi sarebbe deceduto, per circostanze da chiarire.

I rilievi dei Carabinieri del R.I.S.

Lo scorso mercoledì 30 agosto 2023 si è svolta l’autopsia nei locali di Casa Sollievo della Sofferenza, mentre ieri, 31 agosto, i Carabinieri del R.I.S. (Reparti Investigazioni Scientifiche) hanno effettuato i rilievi ematici e dattiloscopici.

Tra le ipotesi alla base del ferimento poi rivelatosi mortale dell’uomo quello di un investimento con un mezzo.

Nei giorni scorsi è stato dato incarico a un ingegnere per gli accertamenti su un’autovettura per verificare se ci sia stato un investimento da parte di terzi, o meno, sul corpo di Antonio Lombardi.

In precedenza

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, nell’ottobre 2016, Antonio Lombardi era stato arrestato in flagranza di reato per una rissa aggravata, con altre due persone. A carico dell’uomo era stata riconosciuta anche l’illegale detenzione di una pistola calibro 7.65 con caricatore.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, e del Comando Compagnia di Manfredonia, che procedono nelle indagini sono partiti dalla morte dell’uomo per comprendere cause e dinamiche della stessa.

Attesa per lo sviluppo delle indagini.

A cura di Giuseppe de Filippo – redazione stato quotidiano.it – riproduzione riservata