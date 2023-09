Manfredonia – Attraverso una nota sui social, l’Amministrazione comunale di Manfredonia informa che sono “iniziati i lavori di ripristino e rifacimento delle strade cittadine oggetto nei mesi scorsi di cantieri da parte di Enel per il miglioramento e potenziamento della rete.

Gli interventi, che riguarderanno l’intera carreggiata e non solo i tratti interessati dagli scavi, non avranno alcun costo per l’Amministrazione comunale“.

“Si prega automobilisti e pedoni di prestare la massima attenzione ed attenersi alle indicazioni sulla viabilità”.

L’elenco delle vie: